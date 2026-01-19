یونیورسٹی آف پشاور میں لڑکی کی ماڈلنگ ویڈیو وائرل تحقیقات کیلئے کمیٹی قائم
پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک) یونیورسٹی آف پشاور میں ایک طالبہ کی ماڈلنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شدید ردِعمل سامنے آیا ہے اور صارفین کی جانب سے اس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے ۔
رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ یونیورسٹی آف پشاور میں منعقدہ ویلکم پارٹی کے دوران پیش آیا جہاں طالبہ کی ماڈلنگ کی ویڈیو ریکارڈ ہو کر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ۔وائس چانسلر کی ہدایت پر واقعہ کی تحقیقات کے لیے چھ رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ۔ کمیٹی تین روز میں تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی ۔