صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی ظفر کے ہتک عزت کیس کا فیصلہ 30روزمیں کرنے کا حکم

  • پاکستان
علی ظفر کے ہتک عزت کیس کا فیصلہ 30روزمیں کرنے کا حکم

ہائیکورٹ نے میشا شفیع کی درخواست مستردکردی ، بیان دینے پر پابندی برقرار

لاہور (محمد اشفاق سے )لاہور ہائیکورٹ نے گلوکار علی ظفر کے خلاف اداکارہ میشا شفیع کے ہتک عزت کے دعویٰ میں ٹرائل کورٹ کو تیس دن کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے میشا شفیع کی درخواست مسترد کرتے ہوئے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔میشا شفیع نے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس میں انہیں حتمی فیصلے تک بیان دینے سے روک  دیا گیا تھا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ کا یہ اقدام درست ہے کیونکہ اظہار رائے کے معاملات میں عدالتیں خاص احتیاط برتتی ہیں۔میشا شفیع کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہتک عزت کے معاملے میں حکم امتناعی نہیں دیا جا سکتا، مگر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ حتمی فیصلے تک بیان دینے سے روک سکتی ہے ۔ ٹرائل کورٹ نے انہیں 24 جنوری 2019 کو بیان دینے سے روک دیا تھا۔لاہور ہائیکورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی کہ وہ علی ظفر کے دعویٰ پر تیس دن کے اندر فیصلہ کریں اور میشا شفیع کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے موجودہ پابندی برقرار رکھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بھارت کا کشمیر پر قبضہ ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ : پاکستان

بھارت اور یورپی یونین کا تاریخی تجارتی معاہدے پر اتفاق

ایران کو دھمکیاں خطے میں عدم استحکام بڑھائیں گی، ایرانی صدر کی سعودی ولی عہد سے گفتگو

قرآن مجید کی تفسیر کیلئے اے آئی کا استعمال ممنوع قرار

فرانسیسی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز چارلس ڈیگال بحرِ اوقیانوس روانہ

نائیجیریا کے صدر ترکی میں لڑکھڑا کر گرگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak