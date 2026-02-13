صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹریٹ پر دھرنے میں شریک احتجاجی اساتذہ و سٹاف کو نوٹس، جواب طلب

  • پاکستان
سیکرٹریٹ پر دھرنے میں شریک احتجاجی اساتذہ و سٹاف کو نوٹس، جواب طلب

لاہور(خبرنگار)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے سیکرٹریٹ کے سامنے دھرنے اور احتجاج میں شرکت کرنے والے اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔

اتھارٹی کی جانب سے متعدد ملازمین سے تحریری وضاحت طلب کر لی گئی ۔ذرائع کے مطابق احتجاج میں شریک اساتذہ اور عملے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران احتجاج میں شرکت سے متعلق جواب طلب کیا گیا ہے۔ متعلقہ حکام کا کہنا کہ ضابطہ کار کے تحت معاملے کا جائزہ لے کر آئندہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔تعلیمی حلقوں میں اس پیشرفت پر مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں، جبکہ متاثرہ ملازمین کی جانب سے بھی اپنے مو قف کی تیاری کی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ
Dunya Bethak