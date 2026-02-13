صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشتی حادثہ :ملزموں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی

  • پاکستان
کشتی حادثہ :ملزموں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی

این اے 104 کے ضمنی الیکشن نتائج روکنے کی درخواست پر بھی سماعت نہ ہو سکی

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کی راولپنڈی بینچ میں مصروفیت کی بنا پر یونان کشتی حادثہ کے ملزموں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کردی گئی ،عدالت نے درخواست گزار ثاقب عرف ججی سمت 6 ملزموں کی تحریر اور انگوٹھے کو فرانزک کروانے کا حکم دے رکھا ہے ۔دوسری طرف لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد کی سربراہی میں دورکنی بینچ کی مصروفیات کی وجہ سے این اے 104 فیصل آباد کے ضمنی انتخابات کا رزلٹ روکنے کی درخواست پر بھی سماعت نہ ہو سکی ، درخواستگزارنے مو قف اپنایا ہے کہ 9 مئی کے مقدمے میں سزا کے بعد درخواست گزارحامد رضا کو قانونی تقاضے پورے کئے بغیر نااہل قرار دیا گیا، ضمنی انتخاب کا رزلٹ روکا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ
Dunya Bethak