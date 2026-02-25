صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایم آفس میں سپیشل پروفیشنل پے سکیل پر9تقرر یاں

  • پاکستان
ڈی ایم آفس میں سپیشل پروفیشنل پے سکیل پر9تقرر یاں

ڈی جی ڈیبٹ، ڈائریکٹر ڈومیسٹک ، ڈائریکٹر ایکسٹرنل ڈائریکٹر آپریشنز دیگر شامل تنخواہوں کی مد میں سالانہ 6کروڑ ادائیگی ،وزارت خزانہ تقرر کاعمل شروع کردیا

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارتِ خزانہ نے ملکی و غیر ملکی قرضوں میں کمی لانے کے لیے قائم کردہ ڈیبٹ مینجمنٹ آفس کے لئے سپیشل پروفیشنل پے سکیل (SPPS) کے (صفحہ5بقیہ نمبر25) تحت 9 اسامیوں پر تقرریوں کی منظوری دے دی ۔ ان اسامیوں میں ڈائریکٹر جنرل (ڈیبٹ) سکیل SPPS-I، ڈائریکٹر ڈومیسٹک ڈیبٹ ( سکیل SPPS-II)، ڈائریکٹر ایکسٹرنل ڈیبٹ ( سکیل SPPS-II)، ڈائریکٹر آپریشنز / چیف آپریٹنگ آفیسر ( سکیل SPPS-II)، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکسٹرنل ڈیبٹ ( سکیل SPPS-III)، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈومیسٹک ڈیبٹ ( سکیل SPPS-III)، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سٹر ٹیجی اینڈ آپریشنز ( سکیل SPPS-III)، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹر ریلیشنز ( سکیل SPPS-III) اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر رسک مینجمنٹ اینڈ ڈیٹا اینالیٹکس ( سکیل SPPS-III) شامل ہیں ،ان افسران کو سالانہ6کروڑ روپے سے زائد تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں ادائیگی کی جائے گی۔ وزارتِ خزانہ نے ڈیبٹ مینجمنٹ آفس کی ان خالی اسامیوں پر تقرری کا عمل شروع کرنے کے احکامات جاری کر د ئیے ہیں۔ مذکورہ افسران پاکستان کے قرضوں کے مؤثر انتظام، حکمتِ عملی کی تیاری اور مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لئے خدمات انجام دیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق
Dunya Bethak