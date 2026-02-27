صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمرہ اجازت: سیکرٹری داخلہ طلب

  • پاکستان
عمرہ اجازت: سیکرٹری داخلہ طلب

راولپنڈی(خبرنگار)ہائیکورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کو عمرہ پر سعودی عرب جانے کی اجازت کے خلاف وفاق کی انٹراکورٹ اپیل کی سماعت کے بعد ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ یا سینئر افسر کو آئندہ سماعت پر طلب کرلیا اور نوٹسز جاری کر دیئے۔

جسٹس جواد حسن اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے نوٹس جاری کر کے سماعت 5مارچ تک ملتوی کر دی۔شیخ رشید کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یہ اپیل غلط دائر کی گئی جس پر حکومت کے کسی ذمہ دار افسر کے دستخط نہیں، ہائیکورٹ سنگل بینچ آرڈر کے خلاف اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak