صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی میں ایران پر حملوں کیخلاف مذمتی قرارداد جمع

  • پاکستان
پنجاب اسمبلی میں ایران پر حملوں کیخلاف مذمتی قرارداد جمع

حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی،عالمی برادری فوری جنگ بندی کرائے :متن

لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی میں ایران پرامریکی و اسرائیلی حملوں کے خلاف مذمتی قراردادجمع کروا دی گئی ۔ رکن پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز محمود کی جانب سے پنجاب اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرائی گئی قرارداد میں حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے بچوں سمیت دیگر کی شہادت پر اظہار افسوس کیا گیا اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر اہل خانہ سے تعزیت کی گئی ہے ۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایران کی خودمختاری پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں،مسلم دنیا اور عالمی برادری فوری جنگ بندی کرائے اور اقوام متحدہ جارحیت کی تحقیقات کرے ۔ قرار داد کے مطابق سکول پر حملے میں 180معصوم بچوں کی شہادت انسانیت کے خلاف جرم ہے ،قرار داد میں پاکستان اور ایران کے تاریخی و برادرانہ تعلقات کا بھی ذکر کیا گیا ۔ مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی عالمی امن کیلئے موثر اقدامات کرے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ناکامیوں کے باوجود پی سی بی پالیسیوں میں تسلسل کا خواہشمند

ورلڈکپ میں کوالیفائی کرکے قوم کو تحفہ دینگے :عماد بٹ

محمد یوسف بابر کو ون ڈے سکواڈ سے باہر نکالنے پر برہم

مارکرام نے سیمی فائنل شکست کو ٹیم کیلئے زوردار تھپڑ قراردیدیا

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے لیے ٹکٹوں کی تفصیلات جاری

ایران پر حملہ، خاتون فٹبالر پریس کانفرنس میں آبدیدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak