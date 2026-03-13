صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کیخلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع

  • پاکستان
قیمتوں میں فی لٹر 55 روپے اضافہ قبول نہیں ، حکومت فیصلہ واپس لے :امتیاز محمود مزید قیمت بڑھانے سے مہنگائی میں شدید اضافہ ہوگا :ممبرپنجاب اسمبلی پی ٹی آئی

لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے امتیاز محمود کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لٹر 55 روپے اضافے کی شدید مخالفت کی جاتی ہے کیونکہ اس وقت بھی پٹرولیم مصنوعات پر 82 روپے فی لٹر لیوی عائد ہے ،مزید قیمت بڑھانے سے مہنگائی میں شدید اضافہ ہوگا اور یہ اقدام عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ثابت ہوگا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عوام پہلے ہی شدید مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں ،پٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے اور عوام کو فوری ریلیف دینے کیلئے مو ثر اقدامات کئے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ
Dunya Bethak