آپریشن غضب للحق،ٹل سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل تباہ

  • پاکستان
راولپنڈی(نیوز ایجنسیاں)آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے دور ان ٹل سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل تباہ کر دی گئیں۔

سکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج کی موثر کارروائی کے دوران افغان طالبان پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے طاقتور اور فیصلہ کن جواب دیا جا رہا ہے۔

