یو این سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا دہرا معیار، صارفین کی تنقید

یو این سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا دہرا معیار، صارفین کی تنقید

پاکستان کے کابل پر حملے بارے بیان میں سکیورٹی خدشات کو مکمل نظر انداز کیا گیا

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)اقوامِ متحدہ کے انسانی حقوق سے وابستہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے موقف پر صارفین نے سنجیدہ سوالات اٹھا دئیے ، صارفین کی طرف سے بیان کو یکطرفہ اور متنازع قرار دیا جا رہا ،رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آفیشل ایکس (ٹوئٹر)اکاونٹ پر پاکستان کے کابل میں حملے سے متعلق ایک یکطرفہ پوسٹ جاری کی گئی جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید ردعمل دیکھنے میں آیا۔

متعدد صارفین نے موقف اختیار کیا کہ بیان میں صورتحال کا ایک رخ پیش کیا گیا جبکہ افغانستان سے پاکستان میں ہونے والے حملوں اور سکیورٹی خدشات کو نظر انداز کیا گیا ، کچھ صارفین نے اس کو د ہرا معیار قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے معاملات میں یکساں پالیسی اپنانا ضروری ہے ، دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کی ساکھ اس بات سے جڑی ہے کہ وہ حساس معاملات پر غیر جانبدار اور مستند معلومات کی بنیاد پر موقف اختیار کریں۔ 

جرم و سزا کی دنیا

لاہور :گھریلو ناچاقی پر بیٹا قتل،بیوی اور بیٹی زخمی کرکے ملزم کی خودکشی

عارفوالا:بس، وین میں تصادم 6افراد جاں بحق

لاہور:متعدد وارداتیں ،شہری لاکھوں نقدی، اشیا سے محروم

بوٹی گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ڈاکو گرفتار، لاکھوں کامال مسروقہ برآمد

ڈاکو 50ہزار روپے چھین کر فرار

نامعلوم افراد نے نوجوان کواغوا کرلیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
