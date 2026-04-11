ایران امریکا مذاکرات :سخت سکیورٹی انتظامات ، کنٹرول روم قائم

  • پاکستان
ایران امریکا مذاکرات :سخت سکیورٹی انتظامات ، کنٹرول روم قائم

محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، سکیورٹی پلان کا جائزہ ،ریڈ زون میں صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت اسلام آباد میں مذاکرات اعزاز ،غیرملکی وفود کی مہمان نوازی اور حفاظت کیلئے اقدامات یقینی بنائے جائیں:وزیر داخلہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ایران امریکا مذاکرات کے تناظر میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سکیورٹی و دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں سکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا،وزیرداخلہ نے غیر ملکی مہمانوں کے لیے ہر سطح پر بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی،انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد امریکا ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے ،انہوں نے غیرملکی وفود کی مہمان نوازی اور سکیورٹی کیلئے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا اور صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہو گی جبکہ اس ضمن میں وزارت داخلہ میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے ،اجلاس میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری،وفاقی سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، آئی جی اسلام آباد پولیس، کمشنر راولپنڈی، ڈی جی ایف آئی اے ، ڈی سی اسلام آباد، رینجرز، فیڈرل کانسٹیبلری اور وزارت خارجہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔

