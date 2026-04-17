پی بی سی : قیمتی اراضی ،عما رتیں کرائے پر دینے کا فیصلہ

پی پی آر اے رولز کے مطابق بولیاں طلب کرنے کی منظوری دید ی گئی

 اسلام آباد (ایس ایم زمان)وزارت اطلاعا ت و نشریات کے ادارے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپور یشن (پی بی سی)نے اسلام آباد، کراچی ، بہاولپور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں قیمتی اراضی اور کثیر المنزلہ عمارتوں کو تجارتی مقاصد کیلئے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا ، مذکو رہ عمارتوں کو ادارے کا خسارہ کم کرنے کے لئے نجی کمپنیوں کو دیا جائے گا ، پی بی سی نے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع 17 منزلہ عمارت سمیت بہاولپور، لاڑکانہ، اسلام آباد اور روات میں موجود انڈر یوٹیلائزڈ زمین اور سٹرکچرز کو لاجسٹکس، بینکنگ، صحت، تعلیم ،دیگر کمرشل سرگرمیوں کے لئے لیز پر دیا جائے گا ، منصوبے کے تحت پی پی آر اے رولز کے مطابق سنگل سٹیج ٹو انویلپ طریقہ کار کے تحت بولیاں طلب کرنے کی منظوری دی گئی۔

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ رمشا خان کا شادی کے فوراً بعد بڑا فیصلہ

ایسی جگہ پہنچ گئی ہوں اب سہارے کی ضرورت نہیں:تاپسی

صبا قمر کی مداح ہوں، پہلی ملاقات پررو پڑی تھی:کرن اشفاق

بالی ووڈ اداکاروں کے بچوں کیلئے بہت ظالم :روینہ ٹنڈن

خاندانی روابط کامیابی کی ضمانت نہیں:مومل شیخ

زین ملک اپنے ذاتی سٹوڈیو کے مالک نکلے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
