پی ٹی آئی کی سیاست بانی کے گرد گھومنے لگی ،قومی امور نظر انداز

پارٹی ممبرز کا موقف ’’میں نہ مانوں‘‘جیسا،بائیکاٹ کے باوجود ایوان کا ایجنڈا مکمل

اسلام آباد (سیدقیصرشاہ ) ایوان بالا میں اپوزیشن (پی ٹی آئی ) نے اجلاس شروع ہوتے ہی اپنارنگ دکھاتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا اور مطالبات کی عدم منظوری کی صورت میں اجلاس سے بائیکاٹ اورآئندہ بھی ایوان کی کارروائی نہ چلنے دینے کااعلان کیا ،اجلاس میں قومی اور عالمی امور زیر بحث آنے تھے جن میں امریکہ اور ایران کی جنگ بندی میں پاکستان کا کردار بھی شامل تھا، تاہم پی ٹی آئی نے ان معاملات کو اہمیت نہ دی۔ پی ٹی آئی کی سیاست صرف بانی اور ان کی اہلیہ کے گرد گھوم رہی ہے ، یہ ہر معاملے میں بانی پی ٹی آئی اوران کی اہلیہ کو علاج معالجے کی فراہمی اور جیل میں سہولیات دینے کا مطالبہ ہی کرتے ہیں ،ایوان میں پی ٹی آئی کے ممبران کا موقف میں نہ مانوںجیساہے ، 25 نکاتی ایجنڈے کے مطابق اجلاس کو چلایا جانا تھا مگر پی ٹی آئی کے ممبران کب کسی کی سنتے ہیں وہ اپنی بات اپنا موقف ہی منوانا چاہتے ہیں چاہے اجلاس چلے یا نہ چلے تاہم ا س بار معمول کا ایجنڈا پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے باوجود مکمل کر لیا گیا ۔

