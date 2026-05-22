صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیرہ مراد جمالی :ہینڈ گرنیڈ دھماکا 4 پولیس اہلکار، 11 شہری زخمی

  • پاکستان
ڈیرہ مراد جمالی :ہینڈ گرنیڈ دھماکا 4 پولیس اہلکار، 11 شہری زخمی

ڈیرہ مراد جمالی (نامہ نگار ،اے پی پی)ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس موبائل کے قریب ہینڈ گرنیڈ دھماکے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد زخمی ہوگئے۔

پولیس کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی کے ڈی سی چوک کے قریب اس وقت دھما کا ہوا جب پولیس موبائل گشت پر تھی ۔ موٹر سائیکل سوار ہینڈ گرنیڈ پولیس موبائل کے قریب پھینک کر فرار ہوگئے ۔ دھماکے سے چارپولیس اہلکار ارشاد علی، ریاض احمد،سیف اﷲ،رب نواز ،شہری محمد ایوب،بشام،عبدالحمید،محمد حیات،محبت خان،عبدالرحیم،رمیش لعل،حاکم علی،عبدالسلام امیر بخش،محمد ہاشم زخمی ہوگئے جنہیں فوری ہسپتال پہنچایا گیا جہاں پر طبی امداد کے بعد 6 افراد کو مزید علاج کے لئے لاڑکانہ ہسپتال ریفر کردیا گیا ۔پولیس اور سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیکر تخریب کاروں کی تلاش شروع کردی ۔علاوہ ازیں ایس ایس پی نصیرآباد اسد ناصر نے ہسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی اور جائے وقوعہ کا جائزہ لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

11 مبینہ مقابلے ، 4 ملزم ہلاک، 7 زخمی حالت میں گرفتار

لاہور :پولیو ٹیم پر تشدد،ملزم گرفتار،مقدمہ درج

جعلی نوٹ دے کر قربانی کے جانور خریدنے والا شاطر نوسرباز گرفتار

سیالکوٹ: نوجوان کو رنجش پر گولیاں مار کر زخمی کر دیا

خاتون منشیات فروش ہیروئن سمیت گرفتار

دکان سے موٹر سائیکل چوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak