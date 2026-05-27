پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلہ شدت 4.8 ریکارڈ،خوف و ہراس
لاہور(دنیا نیوز ،آئی این پی)پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے گئے ۔ذرائع کے مطابق لاہور، اسلام آباد ، شیخوپورہ ، گوجرانوالہ ،منڈی بہاؤالدین، ملکوال اور پھالیہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔۔۔
لوگ کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4 اعشاریہ 8 ریکارڈ کی گئی، زلزلے کا مرکز جہلم کے جنوب مغرب میں 58 کلو میٹر دور ، گہرائی 12 کلو میٹر تھی ۔آخری اطلاعات تک کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔