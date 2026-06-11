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کوہستان میگا کرپشن، بے نامی قیمتی بنگلہ، کروڑوں روپے برآمد

  • پاکستان
کوہستان میگا کرپشن، بے نامی قیمتی بنگلہ، کروڑوں روپے برآمد

پشاور (اے پی پی)کوہستان میگا کرپشن سکینڈل کی تحقیقات میں نیب نے مرکزی ملزم یحییٰ ٹھیکیدار کے دو مبینہ بے نامی داروں سے ایبٹ آباد میں واقع قیمتی بنگلہ اور کروڑوں روپے برآمد کر لیے۔

نیب کے سینئر تفتیشی افسر عنایت اﷲ کے مطابق مبینہ بے نامی داروں محمد ایاز اور فضل الٰہی کو احتساب عدالت میں پیش اور بیانات قلم بند کیے گئے ۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ایبٹ آباد میں ایاز کے نام ایک کنال دو مرلے کا بنگلہ خریدا گیا جس کی مالیت 4 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے ۔ فضل الٰہی کے بینک اکاؤنٹ سے 4 کروڑ 86 لاکھ روپے برآمد کیے گئے ، نیب کا موقف ہے یہ رقوم مبینہ کرپشن کے ذریعے حاصل کی گئی تھیں۔ عدالتی کارروائی میں مبینہ بے نامی داروں نے برآمد شدہ اثاثوں سے دستبرداری اختیار کر لی۔ نیب کے مطابق ملزم یحییٰ ٹھیکیدار نے بھی عدالت کے روبرو اعتراف کیا کہ مذکورہ بنگلہ ایاز کے نام خریدا گیا اور فضل کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کا مالی لین دین کیا گیا تھا۔ نیب حکام کے مطابق یحییٰ پر 19 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام عائد ہے ، تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا ہے ۔ 

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