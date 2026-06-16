صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کا پولیس اہلکار پر تشدد ، ٹانگ توڑ دی

  • پاکستان
ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کا پولیس اہلکار پر تشدد ، ٹانگ توڑ دی

اسلام آباد پولیس کے اے ایس آ ئی جاوید مسیح راولاکوٹ سے راولپنڈی جا رہے تھے مظاہرین نے مرضی کا بیان دینے پر مجبور کیا ، زخمی اہلکار سی ایم ایچ راولا کو ٹ منتقل

اسلام آباد (دنیا رپورٹ)جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد عناصر کا اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی پر تشدد، اسسٹنٹ سب انسپکٹر جاوید مسیح شدید زخمی ہو گئے جنہیں ٹانگ میں فریکچر کے باعث سی ا یم ایچ راولاکوٹ منتقل کر دیا گیا ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ جاوید مسیح اپنی والدہ کی علالت کے باعث سول کپڑوں میں گھر جا رہے تھے ، انہوں نے ایک موٹر سائیکل کا انتظام کیا اور سٹی پولیس سٹیشن میں ملازم مقامی رہائشی مہتاب صادق سے راولپنڈی کی طرف چھوڑنے کی درخواست کی، سفر کے دوران رائے چوک کے قریب 15 سے 20 مظاہرین نے انہیں روک لیا اور 22 ایم ایم کیلیبر رائفل کے فولڈنگ بٹ سے تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں اے ایس آئی کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئی۔مظاہرین نے انہیں زبردستی ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے پر بھی مجبور کیا جس میں ان سے یہ کہلوایا گیا کہ ان کی ٹانگ موٹر سائیکل حادثے میں ٹوٹی ہے ، مظاہرین نے ان سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری اور ان کے مقامات کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی۔ حکام کے مطابق زخمی اہلکار کی حالت خطرے سے باہر ہے ، واقعے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

13 وارداتیں،شہری لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

نوشہرہ :کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،ماں ،2بیٹے جاں بحق

کم عمر لڑکی کی شادی کروانے کی کوشش، دولہا سمیت 3گرفتار

بوگس چیک دینے پرمقدمہ

4جواری گرفتار

کھلا پٹرول فروخت کرنے والا دکاندار پکڑاگیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak