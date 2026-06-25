گواہ طلب کرنے کی درخواست خارج
راولپنڈی (اے پی پی)راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریک انصاف کے 26 نومبر احتجاج سے متعلق درج مقدمے میں مرکزی ملزمہ علیمہ خانم کی جانب سے وفاقی و صوبائی وزرا سمیت 21 گواہان کو طلب کرنے کی درخواست خارج کر دی۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ مقدمے کے ٹرائل کے دوران استغاثہ کے 19 گواہان پر تفصیلی جرح کی جا چکی ہے ، لہذا عدالتی گواہان کو طلب کرکے ایک ہی مشق دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی۔گزشتہ روز سماعت کے موقع پر علیمہ خانم اپنے وکیل فیصل ملک کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں جبکہ سپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے درخواست کی مخالفت میں اپنے دلائل مکمل کئے ۔فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا استغاثہ کے گواہان پر طویل جرح کے علاوہ وڈیوز اور اخباری تراشوں کے مواد پر بھی تفصیلی سوالات کیے جا چکے ہیں، اس لیے مزید عدالتی گواہان کو طلب کرنا غیر ضروری ہے ۔ درخواست پر ملزمہ کے وکیل گزشتہ ہفتے اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے ۔