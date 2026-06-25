اب جنگوں کیلئے جدیدٹیکنالوجی ناگزیر:ایڈمرل نوید اشرف
اسلام آباد(خصوصی نیوزرپورٹر)چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کہاہے کہ مستقبل کی جنگوں میں کامیابی کیلئے نہ صرف روایتی جنگی حکمتِ عملی کا ازسرنو جائزہ لینا ضروری ہے بلکہ جدید صلاحیتوں کی حامل ایسی افرادی قوت کی تیاری اور اسے قائم رکھنا بھی ناگزیر ہے۔
جو فکری و تجزیاتی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو۔آئی ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ کیا اور 55ویں پاکستان نیوی سٹاف کورس کے شرکا سے خطاب کیا اوراس امر پر زور دیا کہ روایتی عسکری حکمتِ عملی کو دور حاضر کے پیچیدہ سکیورٹی چیلنجز جیسا کہ روایتی و غیر روایتی خطرات کا موثر انداز میں مقابلہ کرنے کیلئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کورس کے شرکا پر زور دیا کہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا موثر جواب دینے کیلئے اپنی سٹریٹجک سوچ اور آپریشنل صلاحیتوں کو مزید بہتر بنائیں۔انہوں نے کہا کہ بحرِ ہند کا خطہ بدستور بدلتی صورتحال اور مسابقتی ماحول کا حامل ہے ، خطے میں نئی جغرافیائی و سیاسی صف بندیاں اور طاقت کے حصول کی کشمکش بحرِ ہند کے سکیورٹی ماحول پر مسلسل اثر انداز ہو رہے ہیں ،جدید جنگی تصورات میں کثیر الجہتی آپریشنز کا موثر نفاذ بنیادی اہمیت کا حامل ہے ۔