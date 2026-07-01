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بھونگ انٹر چینج تعمیر:ہائیکورٹ کا معائنہ کیلئے کمیشن تعیناتی کا فیصلہ

  • پاکستان
بھونگ انٹر چینج تعمیر:ہائیکورٹ کا معائنہ کیلئے کمیشن تعیناتی کا فیصلہ

کمیشن انٹرچینج کی جگہ کا دورہ کرکے رپورٹ جمع کرائے گا:جسٹس محمد آصف کام کیوں نہیں کرنا چاہتے ؟ عدالت این ایچ اے پر برہم، رپورٹ طلب کر لی

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے ملتان سکھر موٹروے پر بھونگ انٹر چینج کی تعمیر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کرنے کی درخواست میں کام کا معائنے کیلئے کمیشن تعینات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہاکہ کمیشن انٹرچینج کی تعمیر کی جگہ کا دورہ کرکے رپورٹ جمع کرائے گا، عدالت نے این ایچ اے سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ درخواست گزار رئیس منیر کے وکیل نے کہا پراجیکٹ پر کام تو ہو رہا لیکن کنٹریکٹر کو بل کلیئر نہیں ہو رہے ۔ جسٹس محمد آصف نے این ایچ اے پربرہمی کا اظہارکرتے ہوئے کہا آپ کیوں کام نہیں کرنا چاہتے ؟ وکیل نے کہا کنٹریکٹر کا کوئی بل پینڈنگ نہیں،سڑک بن چکی، کام چل رہا، پراجیکٹ ان ٹائم ہے۔ 

 

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