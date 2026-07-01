صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر استعمال شدہ بجلی پرکیپسٹی چارجز کیخلاف انٹرا کورٹ اپیل،فریقین سے جواب طلب

  • پاکستان
غیر استعمال شدہ بجلی پرکیپسٹی چارجز کیخلاف انٹرا کورٹ اپیل،فریقین سے جواب طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے غیر استعمال شدہ بجلی پرکیپسٹی چارجز کیخلاف انٹرا کورٹ اپیل پر فریقین سے جواب طلب کرلیا۔۔۔

درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ حکومت غیر استعمال شدہ بجلی یونٹس کی قیمت صارفین سے وصول کررہی ہے ،حکومت نے بجلی بلوں میں کیپسٹی چارجز پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر وصول کئے ،مقامی انویسٹرز کو ڈالرز کے تناسب سے قومی گریڈ سے ادائیگی غیر آئینی ہے ،سنگل بینچ نے حقائق کا درست جائزہ لئے بغیر فیصلہ کیا ۔استدعا ہے کہ عدالت سسٹم میں آنیوالی بجلی کے تحت ادائیگیوں کا حکم دے ،عدالت حکومت کو آئی پی پیز سے اضافی وصول کئے گئے کھربوں روپے واپس لینے اور ملوث نیپرا سمیت دیگر حکام کے احتساب کا حکم دے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کو سب سے بڑی شکست،سپریم کورٹ نے پیدائشی شہریت کو محدود کرنیکا اقدام مسترد کردیا

امریکی نمائندے دوحہ پہنچ گئے:امریکا ایران براہ راست مذاکرات نہیں ہونگے:قطر

فرانس :گرمی سے ہلاکتیں،وزیر اعظم کیخلاف تحریک عدم اعتماد کا اعلان

مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے غسل کی روح پرور سالانہ تقریب

برطانوی وزیر اعظم کا ملکی دفاع مضبوط بنانے کیلئے 300 ارب پاؤنڈ خرچ کرنیکا اعلان

دنیا بھر میں10لاکھ نئے کروڑ پتی افراد کا ریکارڈ اضافہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak