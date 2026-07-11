صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ لکھپت جیل سے پی ٹی آئی رہنمائوں کا چیف جسٹس کو خط

  • پاکستان
کوٹ لکھپت جیل سے پی ٹی آئی رہنمائوں کا چیف جسٹس کو خط

لاہور ( کورٹ رپورٹر )پی ٹی آئی رہنمائوں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے کوٹ لکھپت جیل سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یاددہانی کیلئے خط لکھ دیا۔

 وکیل رانا مدثر عمر کے ذریعے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ9 مئی مقدمات کا ٹرائل منصفانہ نہیں، آئینی تقاضے پورے نہیں کئے گئے ،پولیس اہلکاروں کے بیانات پر سزائیں سنا دی گئیں،ٹھوس شواہد موجود نہیں،سی سی ٹی وی فوٹیج ، سیف سٹی ریکارڈ، جیوفینسنگ اور ڈیجیٹل شواہد پیش نہیں کئے گئے ،سیاسی قیدیوں کی اپیلوں پر فوری سماعت یقینی بنائی جائے ، انہوں نے استدعا کی ہے کہ غیر مصدقہ سرکاری گواہی پر دی گئی سزاؤں کا آئینی معیار پر جائزہ لیا جائے ،عدالتی آزادی، غیر جانبداری اور شفاف ٹرائل کو یقینی بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مجتبیٰ خامنہ ای ،باقرقالیباف میں اختیارات کی کشمکش کا خدشہ

سپین:جنگل میں ہولناک آگ،12افراد ہلاک ،23لاپتہ:3200ہیکٹر رقبہ جل گیا

جاپان :شاہی جانشینی کا بحران ، نیا قانون منظور

وائٹ ہاؤس میں یو ایف سی مقابلے پر حملے کی سازش، آٹھ افراد پر فردِ جرم عائد

علی خامنہ ای کی قبر کی تصاویر جاری

ٹرمپ نے امریکی الیکشن کمیشن کے آخری دو کمشنرز بھی برطرف کر دئیے ،ادارہ غیرفعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak