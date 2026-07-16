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لکی مروت:جماعت اسلامی کے رہنما قاتلانہ حملے میں جاں بحق

  • پاکستان
لکی مروت:جماعت اسلامی کے رہنما قاتلانہ حملے میں جاں بحق

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )خیبرپختونخوا کے ضلع لکی مروت میں کرم پل کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جماعت اسلامی کے مقامی رہنما حاجی نقیب اللہ قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہوگئے۔

پولیس کے مطابق نقیب اللہ جماعت اسلامی ڈڈیوالہ کے امیر تھے ، جن کی لاش پوسٹ مارٹم کیلئے سرائے نورنگ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے ۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہسپتال پہنچ گئی۔

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