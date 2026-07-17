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عام انتخابات سے قبل انتخابی قوانین میں ترامیم کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کمیٹی فعال

  • پاکستان
عام انتخابات سے قبل انتخابی قوانین میں ترامیم کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کمیٹی فعال

لیگل ریفارمز کمیٹی عام انتخابات 2024میں سامنے آنیوالی خامیوں، موجودہ قانون اور آئینی شقوں کا جائزہ لے گی ای سی پی الیکشن ایکٹ 2017، الیکشن رولز 2017کا جائزہ دسمبر تک مکمل، بلدیاتی قوانین پر 3ماہ میں رائے دیگا قوانین کو عالمی طریقوں سے ہم آہنگ بنانے کیلئے تجاویز تیار کی جائیں گی، مقصد شفاف، منصفانہ انتخابی عمل:ذرائع

اسلام آباد (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک) الیکشن کمیشن پاکستان نے آئندہ عام انتخابات سے قبل انتخابی قوانین اور آئین میں تبدیلیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن  کمیشن نے اپنی لیگل ریفارمز کمیٹی فعال کر دی۔ کمیٹی میں الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام، تمام ونگز کے حکام شریک ہیں، کمیٹی موجودہ انتخابی قانون اور آئینی شقوں کا جائزہ لے گی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی عام انتخابات 2024 میں سامنے آنے والی قانونی و آئینی خامیوں کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات پیش کرے گی، الیکشن کمیشن انتخابی قوانین کو مؤثر اور جدید بنانے کیلئے قانونی فریم ورک کا جائزہ لے گا۔ الیکشن کمیشن آئین، الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 میں ضروری ترامیم کی تجاویز تیار کرے گا۔

ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابی قوانین میں خامیوں کی نشاندہی کر کے متعلقہ فورمز کو سفارشات بھیجے گا، الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 کا جائزہ رواں برس دسمبر 2026 تک مکمل کیا جائے گا۔ ذرائع نے کہا کہ انتخابی قوانین کو عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ انتخابی قوانین کا مقصد شفاف، منصفانہ اور یکساں انتخابی عمل یقینی بنانا ہے ، الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل سے متعلق آئینی شقوں کا جائزہ 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف تیار کیا ہے ، بلدیاتی قوانین میں ترامیم پر الیکشن کمیشن نئی قانون سازی کے تین ماہ کے اندر اپنی رائے دے گا، الیکشن کمیشن کا مقصد انتخابی قوانین بدلتے حالات کے مطابق مؤثر اور جمہوری تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے۔

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