صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کریں : وزیراعظم

  • پاکستان
ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کریں : وزیراعظم

ریلوے لائن ون روہڑی،ملتان سیکشن کی اپ گریڈیشن سے متعلق تجاویز طلب شہباز شریف کی زیرصدارت ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان کا جائزہ

اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ریلویز مسافروں اور مال برداری کیلئے سب سے کم لاگت اور مؤثر ذریعۂ نقل و حمل ہے ۔ جدید اور مؤثر ریلوے نظام ملکی معیشت، تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا ۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے پاکستان ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہاکہ پاکستان ریلویز کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کا پاکستان کے علاقائی تجارت اور لاجسٹکس ہب کے طور پر کردار میں کلیدی کردار ہوگا۔وزیراعظم نے ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں کو اعلیٰ معیار اور مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے اور مین ریلوے لائن ون کے روہڑی-ملتان سیکشن کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی۔

اجلاس کو ایم ایل-1 اور ایم ایل-3 اپ گریڈیشن، تھر کول ریلوے کنیکٹویٹی اور دیگر منصوبوں کی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی۔بریفنگ میں بتایاگیاکہ ایم ایل-1 کی کراچی۔روہڑی سیکشن کے لیے تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن مکمل کر لیا گیا ہے ۔ایم ایل 3 روہڑی-نوکنڈی کی اپ گریڈیشن پی ایس ڈی پی اور برج فنانسنگ کے تحت کی جائے گی۔تھر کول ریل کنیکٹویٹی منصوبے کا 112 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک تھر کول تا چھور ریلوے سٹیشن پر 60 فیصد کام ہو چکا اور یہ منصوبہ دسمبر 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا ۔

بریفنگ میں بتایاگیاکہ وزیراعظم کی ہدایت پر ریلوے کی اصلاحات کے لئے بین الاقوامی کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ریلوے کے ماتحت سکولوںور ہسپتالوں کی سروسز کو آؤٹ سورس کیا جا چکا ہے جبکہ چھ بڑے ریلوے سٹیشنوں کی کمرشلائزیشن پر کام کا آغاز کیا جا رہا ہے ۔دریں اثنا وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے شہباز شریف سے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ملاقات میں ملک بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ قومی اہمیت کے تمام ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپین میں فتح کا جشن: 10 لاکھ سے زائدشائقین کا سمندر سڑکوں پر

نیا ورلڈ ریکارڈ ، کوئی ٹیم سپین کیخلاف برتری حاصل نہ کر سکی

میسی کا سورج غروب ، لامین یامال فٹبال کا نیا شہنشاہ

ایران کی فٹبال ورلڈ کپ جیتنے پر سپین کو مبارکباد

ایمباپے نے مسلسل دوسری بار گولڈن بوٹ ایوارڈ جیت لیا

فتح کے بعد لامین یمال کا ننھے بھائی کے ساتھ جشن وائرل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak