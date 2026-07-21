ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کریں : وزیراعظم
ریلوے لائن ون روہڑی،ملتان سیکشن کی اپ گریڈیشن سے متعلق تجاویز طلب شہباز شریف کی زیرصدارت ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان کا جائزہ
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ریلویز مسافروں اور مال برداری کیلئے سب سے کم لاگت اور مؤثر ذریعۂ نقل و حمل ہے ۔ جدید اور مؤثر ریلوے نظام ملکی معیشت، تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا ۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے پاکستان ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہاکہ پاکستان ریلویز کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کا پاکستان کے علاقائی تجارت اور لاجسٹکس ہب کے طور پر کردار میں کلیدی کردار ہوگا۔وزیراعظم نے ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں کو اعلیٰ معیار اور مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے اور مین ریلوے لائن ون کے روہڑی-ملتان سیکشن کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی۔
اجلاس کو ایم ایل-1 اور ایم ایل-3 اپ گریڈیشن، تھر کول ریلوے کنیکٹویٹی اور دیگر منصوبوں کی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی۔بریفنگ میں بتایاگیاکہ ایم ایل-1 کی کراچی۔روہڑی سیکشن کے لیے تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن مکمل کر لیا گیا ہے ۔ایم ایل 3 روہڑی-نوکنڈی کی اپ گریڈیشن پی ایس ڈی پی اور برج فنانسنگ کے تحت کی جائے گی۔تھر کول ریل کنیکٹویٹی منصوبے کا 112 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک تھر کول تا چھور ریلوے سٹیشن پر 60 فیصد کام ہو چکا اور یہ منصوبہ دسمبر 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا ۔
بریفنگ میں بتایاگیاکہ وزیراعظم کی ہدایت پر ریلوے کی اصلاحات کے لئے بین الاقوامی کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ریلوے کے ماتحت سکولوںور ہسپتالوں کی سروسز کو آؤٹ سورس کیا جا چکا ہے جبکہ چھ بڑے ریلوے سٹیشنوں کی کمرشلائزیشن پر کام کا آغاز کیا جا رہا ہے ۔دریں اثنا وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے شہباز شریف سے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ملاقات میں ملک بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ قومی اہمیت کے تمام ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے ۔
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