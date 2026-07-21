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نورین کا بیان آبیل مجھے مار کے مترادف

  • پاکستان
نورین کا بیان آبیل مجھے مار کے مترادف

اسلام آباد(آئی این پی) رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ 8 فروری کو سرپرائز دینے والی پارٹی اپنی موت آپ مر رہی ہے ۔

انہوں نے ایک انٹرویو میں نورین نیازی کے حالیہ بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جنگی کامیابی پر ایسا بیان دینا ’’ آ بیل مجھے مار ‘‘کے مترادف ہے ، اس سے تحریک انصاف کو سیاسی نقصان پہنچ رہا ہے ۔ پارٹی کو اس بیان سے واضح طور پر لاتعلقی اختیار کرنی چاہیے۔

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