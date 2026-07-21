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نوشہرہ میں کریک ڈاؤن، 76 افغان مہاجرین گرفتار

  • پاکستان
نوشہرہ میں کریک ڈاؤن، 76 افغان مہاجرین گرفتار

مختلف لوگوں سے لین دین کے معاملات ہیں،وقت دیاجائے :افغان مہاجرین

نوشہرہ (نمائندہ دنیا) افغان مہاجرین کے خلاف پبی ،خیرآباد ،رسالپور اور شیرین کوٹھے میں کریک ڈاؤن کے دوران76افغان مہاجرین کو گرفتار کرلیاگیا۔اے ڈی سی نوشہرہ کے مطابق افغان مہاجرین کے انخلا آپریشن میں تاحال 11 سو سے زاہد غیرقانونی افغان مہاجرین کو طورخم باڈر کے ذریعے ڈی پورٹ کیاگیاہے ،اسسٹنٹ کمشنر پبی مریم حمید نے چوکی درب پبی میں افغان مہاجرین کے رضاکارانہ انخلااور آپریشن کی نگرانی کی، پبی چوکی درب میں مقیم درجنوں خاندانوں کو ایک ہفتہ میں انخلا کا حکم دے دیاگیا،افغان مہاجرین کے مطابق ان کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے ، وقت دیاجائے ، ہمارے مختلف لوگوں سے لین دین کے معاملات ہیں ،کرایہ میں بھی مشکلات ہیں۔

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