صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک مخالف اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری،5 ملزم عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل

  • پاکستان
ملک مخالف اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری،5 ملزم عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل

کراچی(سٹاف رپورٹر)انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج نے ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف ملک مخالف اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کے مقدمے میں گرفتار 5 ملزموں کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

عدالت نے تفتیشی افسر سے مقدمے کا ضمنی چالان بھی طلب کرلیا۔ پولیس نے 2016 میں درج مقدمے میں گرفتار ملزموں کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی ملزموں کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزموں کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ ملزموں میں حمید پاشا، محمد تحسین، محمد عمر، وسیم اور آفاق عالم شامل ہیں۔مقدمے میں ایم کیو ایم کے رہنمافاروق ستار، رؤف صدیقی، وسیم اختر اور دیگر ملزم بھی نامزد تھے ، تاہم وہ نومبر 2022 میں مقدمے سے بری ہوچکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ڈائیلاگز غیر فطری ہوں تو رومانوی مناظر ادا کرنا مشکل ہوتا:علی انصاری

شبانہ اعظمی سوائن فلو میں مبتلا 5روزہ آئسولیشن کا مشورہ

کرشمہ کپور میں کافی اٹیٹیوڈ ہوتا تھا: شگفتہ علی

فلم بلّہ کی نمائش پرسینیٹ کی قائمہ کمیٹی کے اعتراضات

والد کے نام کیساتھ ’’پیپسی ‘‘کا اضافہ ببو برال نے کیا:بیٹے کا انکشاف

معمر رانا کو رومانوی منظر کی ہدایات دینے پر سنگیتا تنقید کی زد میں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak