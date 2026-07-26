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فی لٹر پٹرول پر108.67 ،ڈیزل پر 96.86 روپے مقامی ٹیکس

  • پاکستان
فی لٹر پٹرول پر108.67 ،ڈیزل پر 96.86 روپے مقامی ٹیکس

اسلام آباد(دنیا نیوز)عالمی منڈی میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باعث خام تیل اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار ہے، جبکہ پاکستان میں بھی پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مقامی ٹیکسز اور مارجنز کا بڑا حصہ شامل ہے۔

دنیا نیوز کو دستیاب دستاویزات کے مطابق فی لٹر پٹرول پر مجموعی طور پر 108 روپے 67 پیسے کے مقامی ٹیکسز اور مارجنز عائد ہیں جبکہ فی لٹر ڈیزل پر 96 روپے 86 پیسے کے مقامی ٹیکسز اور مارجنز وصول کیے جا رہے ہیں۔دستاویزات کے مطابق پٹرول پر 80 روپے فی لٹر پٹرولیم لیوی اور 5 روپے کلائمیٹ لیوی عائد ہے ۔ اس کے علاوہ 7 روپے 16 پیسے فی لٹر فریٹ ریٹ، 7 روپے 87 پیسے او ایم سی مارجن اور 8 روپے 64 پیسے ڈیلرز مارجن بھی شامل ہے ۔اسی طرح ڈیزل پر 70 روپے 82 پیسے پٹرولیم لیوی اور 5 روپے کلائمیٹ لیوی وصول کی جا رہی ہے جبکہ 4 روپے 53 پیسے فی لٹر فریٹ ریٹ، 7 روپے 87 پیسے او ایم سی مارجن اور 8 روپے 64 پیسے ڈیلرز مارجن بھی قیمت کا حصہ ہیں۔

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