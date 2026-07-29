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کالعدم کمیٹی کا تاریخی جدوجہد آزادی پروار، کشمیریوں کے ہیرو سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو غدار قرار دیدیا

  • پاکستان
کالعدم کمیٹی کا تاریخی جدوجہد آزادی پروار، کشمیریوں کے ہیرو سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو غدار قرار دیدیا

مظفر آباد (دنیا نیوز) آزاد کشمیر میں دنگا فساد، کالعدم ایکشن کمیٹی کا بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔

بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی تاریخی جدوجہد آزادی پر کالعدم  ایکشن کمیٹی کا وار، عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکس ہینڈل سے مودی کی زبان بول پڑی۔ کشمیریوں کے ہیرو سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو JAAC نے غدار قرار دے دیا، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے تقسیم ہند کی مخالفت کر کے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا۔

 

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