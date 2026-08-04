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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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آج کا اخبار - (ای پیپر )
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
یوم استحصال ،کشمیری عوام کیساتھ اظہا ر یکجہتی کیلئے کل ایک منٹ کی خاموشی،نوٹیفکیشن جاری
یونائیٹڈ فرنٹ کاافغان طالبان کیخلاف جنگ کا آغاز
موجودہ نظام سے ترقی کرنیوالے اسے ناکام قرار دے رہے :عظمیٰ
عمران خان کیساتھ آج ملاقات کا دن ناموں کی فہرست جیل حکام کو ارسال
الیکشن بائیکاٹ پیپلزپارٹی کا آپشن نہیں،ن لیگ الجھنا نہیں چاہتی
نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی نئے صوبوں کیلئے ریفرنڈم کی تجویز
تازہ ترین
آزاد کشمیر الیکشن: ایل اے 27 اور 28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ کا آغاز
ایران کی امریکا کو بحری ناکہ بندی پر سخت نتائج کی وارننگ
ایران کیلئے مذاکرات کا آخری موقع، آبنائے ہرمز جلد کھل جائے گی: ٹرمپ کا دعویٰ
پٹرول 4 روپے 8 پیسے، ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لٹر سستا
وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے: بلاول بھٹو اتحادیوں پر برس پڑے
آج کے کالمز
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
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