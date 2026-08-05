صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی:5اگست کے کشمیر مخالف بھارتی اقدامات کیخلاف قرارداد جمع

  • پاکستان
پنجاب اسمبلی:5اگست کے کشمیر مخالف بھارتی اقدامات کیخلاف قرارداد جمع

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی میں 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے سے متعلق بھارتی اقدامات کے خلاف قرارداد جمع کرا دی گئی۔

 مسلم لیگ ن کے چیف وہیپ رانا محمد ارشد کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں بھارت کی جانب سے 2019 کو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35-اے منسوخ کرنے کے اقدامات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں، بین الاقوامی قانون اور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ۔ قرارداد میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کا بھارتی اقدام شدیدقابل مذمت ہے ، کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی، ایک لاکھ 78 ہزار پوائنٹس کی سطح پھر گرگئی

مائننگ کانفرنس کل، اماراتی، جرمن، چینی ودیگر ماہرین شرکت کرینگے

تولہ سونا 500روپے سستا، 4لاکھ 27ہزار 936روپے کا ہوگیا

ٹیکسٹائل صنعت کے فروغ کیلئے کپاس کی 14اعلیٰ اقسام تیار

عالمی سپلائی ذرائع تبدیل، ٹیکسٹائل صنعت کیلئے نئے برآمدی مواقع،ویلتھ پاکستان

چیری:عالمی سطح پر2کروڑ گاڑیوں کی فروخت کاسنگِ میل عبور

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak