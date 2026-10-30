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کل کے اتحادی آج حریف، خواتین بھی میدان میں آگئیں

  • پاکستان
کل کے اتحادی آج حریف، خواتین بھی میدان میں آگئیں

خواجہ آصف ،مولانا میں لفظی جنگ، اسمبلی میں کوئی شرم کوئی حیا ہوتی کی گونج جے یو آئی خواتین ممبران کی نعر ے بازی، ایوان کا ماحول سرد موسم میں گرم

 اسلام آباد(سیدقیصرشاہ )قومی اسمبلی میں کل کے اتحادی ایک دوسرے پر برس پڑے ،ایوان کا سیاسی درجہ حرارت اس قدربڑھ گیا کہ ماضی کے اتحادیوں نے ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لیا ،خواتین ممبران بھی دفاع کے لئے سامنے آگئیں، خواجہ محمد آصف کے حوالے مولانا فضل الر حمن کے کل کے طنزیہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے کہ سخت بیان کے بعد خواجہ آصف بھی کھل کر میدان میں آگئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ مجھے طعنہ دیتے ہیں، فضل الر حمن بھی کچھ شرم کریں خیبر پختونخوا حکومت میں حصہ دے دیا جاتا تو مولانا نے بیان نہ دیتے کیا گیا اس پر جے یو آئی کی خواتین ممبران بھی باآواز بلند بیک زبان کھڑے ہوکر بولنا شروع ہوگئیں جس کے باعث کانوں پڑی آوز تک سنائی نہیں دے رہی اس دوران خواجہ محمد آصف نے خواتیں ممبران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میری بہنیں ہیں کیا اب مولانا کو خواتین کی حمایت کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کے مرد کہاں گئے اس پرایک بار پھرہنگامہ کھڑا ہوگیا تاہم وزیردفاع نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرا منہ نہ کھلوائیں یہ تو کل کا ادھار تھا جو اتار دیا اس دوران جے یو آئی کے اراکین مسلسل نعرہ بازی کرتے رہے ، ایوان کا ماحول سرد موسم کے باوجود گرم رہا۔

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