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چہل قدمی کرتے گرپڑے ،طبیعت ناساز

  • پاکستان
چہل قدمی کرتے گرپڑے ،طبیعت ناساز

لاہور(کرائم رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک)کوٹ لکھپت جیل میں قید تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی طبیعت ناساز ہوگئی۔

ان کے وکیل تیمور ملک کے مطابق شاہ محمود اپنی بیرک میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ چکر آنے سے گر پڑے ۔ ان کے گھٹنے اور بازو پر چوٹیں آئیں۔ جیل حکام نے ان کے خون کے نمونے لے کر شوکت خانم ہسپتال بھجوا دئیے ہیں۔ڈاکٹر یاسمین راشد کے مشورے پر شاہ محمود کے سی ٹی سکین اور علاج معالجے کیلئے درخواست دائر کی جا رہی ہے ۔

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