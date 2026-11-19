ضمانت کی درخواستوں پرسماعت ملتوی
لاہور(کورٹ رپورٹر) ڈاکٹر یاسمین راشد کیخلاف عسکری ٹاور حملہ سمیت دو مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پرسماعت ملتوی ہوگئی۔
لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت میں یاسمین راشد کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، یاسمین راشد کے وکیل رانا مدثر عمر دلائل کیلئے پیش ہوئے ۔پراسیکیوشن نے مقدمات کا ریکارڈ پیش نہیں کیا جس پرعدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پراسیکیوشن کو ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دیا۔
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