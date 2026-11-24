الیکشن کمیشن نے عائشہ گلالئی کی پارٹی صفا کا انٹراپارٹی الیکشن تسلیم کر لیا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،این این آئی ) الیکشن کمیشن نے عائشہ گلالئی کی جماعت صفا کا انٹراپارٹی الیکشن تسلیم کر لیا۔۔
، الیکشن کمیشن نے اپنے نوٹیفکیشن میں کہا کہ عائشہ گلالئی جماعت صفا کی چیئرپرسن ہیں جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا،انٹراپارٹی انتخابات 6 اکتوبر 2026 کو ہوئے تھے ،الیکشن کمیشن کے مطابق نوٹیفکیشن متعلقہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جاری کیا گیا ہے ۔
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