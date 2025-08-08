صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈبلن (سپورٹس ڈیسک)آئرلینڈ اور پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹونٹی بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ آج سول سروس کرکٹ کلب، بیلفاسٹ میں کھیلا جائیگا۔ یہ میچ ڈے اینڈ نائٹ ہوگا۔ میزبان آئرلینڈ کو سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل ہے ۔

