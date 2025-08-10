ناروے کپ جیتنے والے قومی ہیروز کا سندھ اسمبلی میں شاندار استقبال
کراچی(سپورٹس ڈیسک ) ناروے کپ جیت کر ملک و قوم کا نام روشن کرنے والی پاکستانی ٹیم پارلیمانی سیکرٹری و ایم پی اے لیاری شازیہ کریم سنگھار کے ہمراہ سندھ اسمبلی پہنچی جہاں کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔
ارکان نے فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر ٹیم کو شاندار الفاظ میں خوش آمدید کہا۔ارکان اسمبلی نے ان نوجوان کھلاڑیوں کو "قومی ہیروز" قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور سندھ کا وقار بلند کیا ہے ۔سینئر وزیر شرجیل میمن نے وزیراعلیٰ سندھ اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کھلاڑیوں کو انعامات دینے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ان کے شایانِ شان انعامات کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔اس موقع پر دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب آغا سراج درانی نے ٹرانسپورٹ منسٹر شرجیل میمن کو تجویز دی کہ بچوں کو ریڈ بس کا تحفہ بھی دیا جائے تاکہ انہیں انٹر سٹی میچز میں آمدورفت کی سہولت میسر ہو۔ اس تجویز پر اسمبلی ارکان نے ڈیسک بجا کر بھرپور تائید کی۔واضح رہے کہ گزشتہ دنوں پاکستانی ٹیم بیٹر فیوچر پاکستان نے ناروے کپ میں انڈر 15 کا ٹائٹل جیتا تھا۔