حنیف محمد ٹرافی ،عبدالصمد اور محمد سلیمان کی سنچریاں

حنیف محمد ٹرافی ،عبدالصمد اور محمد سلیمان کی سنچریاں

کراچی(سپورٹس ڈیسک) حنیف محمد ٹرافی گریڈ ٹو کرکٹ ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ کے پہلے روز کراچی بلوز اور ڈیرہ مراد جمالی کے درمیان پہلے دن کا کھیل گیلی آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے ممکن نہ ہوسکا۔

 فاٹا اور لاڑکانہ ،راولپنڈی اور ملتان کا کھیل ختم کردیا گیا۔ملتان میں فیصل آباد کے عبدالصمد نے کراچی وائٹس کے خلاف سنچری بنا ڈالی،103 رنز بناکر ناٹ آؤٹ ہیں۔بہاولپور میں لاہور بلوز کے خلاف آزاد جموں کشمیر کے زمان خان نے 17 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں۔ لاہور بلوز صرف 71 رنز پر آؤٹ ہوگئی،رحیم یارخان میں حیدرآباد کے محمد سلیمان کوئٹہ کے خلاف 157 رنز بناکر ناٹ آؤٹ ہیں ۔

 

