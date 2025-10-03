ویمنز ورلڈکپ:پاکستان ٹیم کو پہلے ہی میچ میں شکست
کولمبو(سپورٹس ڈیسک)ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو اپنے پہلے ہی میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ۔کولمبو میں کھیلے جانے والے میچ میں بنگلہ دیش ویمنز نے پاکستان ویمنز کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔۔۔
، بنگلہ دیشی ٹیم نے پاکستان کا 130 رنز کا معمولی ہدف بآسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر 32ویں اوور میں حاصل کیا۔پریماداسا سٹیڈیم میں قومی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، پاکستان ویمنز ٹیم 38.3 اوورز میں صرف 129 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی۔ وقفے وقفے سے گرنے والی وکٹوں کی وجہ سے پاکستان ٹیم بڑے سکور تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوسکی۔رامین شمیم نے 2 چوکوں کی مدد سے 23 رنز بنائے اور 17 رنز سکور کرنے والی منیبہ علی کے ساتھ تیسری وکٹ کی شراکت میں 42 رنز کا اضافہ کیا، سدرہ نواز 15 اور عالیہ ریاض 13 رنز بناکر آؤٹ ہوئیں۔کپتان فاطمہ ثنا نے 22 رنز کی اننگز کھیلی، ڈیانا بیگ 16 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہیں۔بنگلہ دیش کی لیگ سپنر شورنا اختر سب سے کامیاب بولر رہیں انہوں نے صرف 5 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں، معروفہ اختر اور ناہیدہ اختر نے 2،2کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔بنگلہ دیش کی اننگز میں اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے والی روبیعہ حیدر نے 54رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔کپتان نگار فاطمہ نے 23 رنز بنائے ، دونوں بیٹرز نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 62 رنز کا اضافہ کیا جبکہ سبحانہ موستری نے 24رنز ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔پاکستان کی طرف سے ڈیانا بیگ، رامین شمیم اور فاطمہ ثنا نے ایک،ایک وکٹ حاصل کی، پاکستان ویمنز ٹیم اپنا دوسرا میچ 5 اکتوبر کو بھارت کے خلاف کولمبو میں کھیلے گی۔