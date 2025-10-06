رافیل نڈال اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیدی گئی
میڈرڈ (سپورٹس ڈیسک)عالمی شہرت یافتہ ہسپانوی ٹینس سٹار رافیل نڈال کو سپین کی قدیم ترین درسگاہ یونیورسٹی آف سلامانکا کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی گئی۔
یہ اعزاز ان کو ایک خصوصی تقریب میں دیا گیا، یونیورسٹی آف سلامانکا دنیا کی چوتھی قدیم ترین یونیورسٹی ہے ، اس سے قبل کسی بھی کھلاڑی کو یہ اعزازی سند نہیں دی گئی تھی۔تقریب کے دوران رافیل نڈال نے روایتی نیلا گاؤن اور ٹوپی پہن کر حلف لیا، جس کے بعد انہیں باضابطہ طور پر ڈاکٹر آنوریس کاؤزا کا تمغہ عطا کیا گیا۔22 مرتبہ کے گرینڈ سلام چیمپئن نڈال نے اپنے انسٹاگرام پیغام میں اس موقع پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا کہ فخر، شکر گزاری اور خوشی، میرے لیے یہ ایک عظیم اعزاز ہے کہ میں اس تاریخی یونیورسٹی کا پہلا کھلاڑی ہوں جس نے سپین کی ثقافت پر گہرا اثر چھوڑا ہے ۔نڈال نے اپنی تقریر میں کہا کہ کھیل انسان کی شخصیت نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ حریف کا احترام، دیانت دارانہ مقابلہ اور دوسروں کی محنت کو سراہنے کا درس دیتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی دنیا میں جو تقسیم اور انتشار کی طرف بڑھ رہی ہے ، میرا یقین ہے کہ کھیل انسانوں کے درمیان تعلق، ہم آہنگی اور باہمی احترام کا پل بن سکتا ہے ۔