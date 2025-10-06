صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رافیل نڈال اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیدی گئی

  • کھیلوں کی دنیا
رافیل نڈال اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیدی گئی

میڈرڈ (سپورٹس ڈیسک)عالمی شہرت یافتہ ہسپانوی ٹینس سٹار رافیل نڈال کو سپین کی قدیم ترین درسگاہ یونیورسٹی آف سلامانکا کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی گئی۔

 یہ اعزاز ان کو ایک خصوصی تقریب میں دیا گیا، یونیورسٹی آف سلامانکا دنیا کی چوتھی قدیم ترین یونیورسٹی ہے ، اس سے قبل کسی بھی کھلاڑی کو یہ اعزازی سند نہیں دی گئی تھی۔تقریب کے دوران رافیل نڈال نے روایتی نیلا گاؤن اور ٹوپی پہن کر حلف لیا، جس کے بعد انہیں باضابطہ طور پر ڈاکٹر آنوریس کاؤزا کا تمغہ عطا کیا گیا۔22 مرتبہ کے گرینڈ سلام چیمپئن نڈال نے اپنے انسٹاگرام پیغام میں اس موقع پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا کہ فخر، شکر گزاری اور خوشی، میرے لیے یہ ایک عظیم اعزاز ہے کہ میں اس تاریخی یونیورسٹی کا پہلا کھلاڑی ہوں جس نے سپین کی ثقافت پر گہرا اثر چھوڑا ہے ۔نڈال نے اپنی تقریر میں کہا کہ کھیل انسان کی شخصیت نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ حریف کا احترام، دیانت دارانہ مقابلہ اور دوسروں کی محنت کو سراہنے کا درس دیتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی دنیا میں جو تقسیم اور انتشار کی طرف بڑھ رہی ہے ، میرا یقین ہے کہ کھیل انسانوں کے درمیان تعلق، ہم آہنگی اور باہمی احترام کا پل بن سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سعودی، 12 ہزار سال پرانے نقوش والے پتھر دریافت

خراب نیند دماغ کو جلدی بوڑھا کردیتی ہے : تحقیق

70دن تک جنگل میں رہ کر 40 لاکھ جیتنے والا شخص

بیٹریوں میں اب لیتھیئم کی جگہ کیلشیئم استعمال ہوگا

کینیڈین یوٹیوبر دنیا کا سب سے کم قد والا ونگ واکر

دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak