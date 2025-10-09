صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈ کپ، آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رنز سے ہرا دیا

ویمنز ورلڈ کپ، آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رنز سے ہرا دیا

آسٹریلیا کے 222 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 114 رنز پر ڈھیر ہوگئی پاکستان کی وکٹیں یکے بعد دیگر گرتی چلی گئیں،قومی ٹیم کی مسلسل تیسری شکست

کولمبو(سپورٹس ڈیسک)ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ کے نویں میچ میں آسٹریلیا نے پاکستانی ٹیم کو107 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی۔کولمبو میں کھیلے گئے میچ آسٹریلیا نے پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم 114 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔222 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئی بھی پاکستانی بیٹر قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرسکی اور پاکستان کی وکٹیں یکے بعد دیگر گرتی چلی گئیں، سدرہ امین نے سب سے زیادہ 35 رنز بنائے ۔ آسٹریلیا کی جانب سے کم گیرتھ نے 3 ، میگن شٹ نے 2اور جبکہ ایلینا کنگ، انابیل سیدرلینڈ، ایشلی گارڈنر اور جارجیا ریہم کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی۔قبل ازیں پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، آسٹریلیا کی 76 رنز پر 7 وکٹیں گر چکی تھیں مگربیتھ مونی نے مشکل وقت میں 109 رنز بنائے ۔ دسویں نمبر پر کھیلنے کے لیے آنے والی کنگ نے بھی 51 رنز کی ناٹ آؤٹ کھیلی۔ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی یہ مسلسل تیسری شکست ہے ۔

