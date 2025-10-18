صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیم سیمی فائنلز میں پہنچنے کے موقع کی منتظر :عمائمہ سہیل

  • کھیلوں کی دنیا
ٹیم سیمی فائنلز میں پہنچنے کے موقع کی منتظر :عمائمہ سہیل

ویمنز ورلڈ کپ میں شاید ابھی موقع کھلا ہے ، اگر ہم تین میچ جیت جائیں،گفتگو

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی ویمن ٹیم کی اوپنر بیٹر عمائمہ سہیل نے کہا ہے کہ ٹیم اب بھی ویمنز ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز میں پہنچنے کے موقع کی منتظر ہے ، پاکستان کا اگلا میچ ہفتے کو نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ کولمبو کے آرپریماداسا سٹیڈیم میں پری میچ پریس کانفرنس میں عمائمہ سہیل نے کہا کہ ‘ہم بالکل بھی ریلیکس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس سیمی فائنل میں جانے کا موقع ہے اگر ہم تین میچز جیت جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ‘ تو شاید ابھی موقع کھلا ہے ، اگر ہم تین میچ جیت جائیں تو سیمی فائنل میں جانے کا چانس ہے ۔ عمائمہ سہیل نے اوپننگ کے چیلنجز کے بارے میں کہا کہ ‘میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج اوپن کرنا ہے یعنی نئی گیند کھیلنا، اگر آپ نے میچز دیکھے ہوں تو گیند سوئنگ ہو رہی ہے اور پچ سیمرز کی مدد کر رہی ہے ، میں نئی گیند کو کھیلنے پر کام کر رہی ہوں۔تاہم، پاکستان کی باؤلنگ اب تک گرین شرٹس کے لیے سب سے مثبت پہلو رہی ہے ، ٹیم نے انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیموں کو لگاتار میچوں میں بالترتیب 78-7 اور 76-7 پر محدود کر دیا تھا۔ 

 

