ایشیز ٹیسٹ،انگلینڈ پر اننگز کی شکست کا خطرہ منڈلانے لگا
6 وکٹوں پر 134 رنز،اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 43 رنز درکار
برسبین(سپورٹس ڈیسک)ایشیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا کی پوزیشن مضبوط ہوگئی، انگلینڈ پر اننگز کی شکست کا خطرہ منڈلانے لگا۔گابا میں کھیلے جارہے میچ میں انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 134 رنز بنالیے ہیں اور اسے اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 43 رنز درکار ہیں۔زیک کرولی 44، اولی پوپ 26، بین ڈکٹ، جو روٹ اور ہیری بروک 15، 15 جبکہ جیمی سمتھ 4 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔کپتان بین سٹوکس اور ول جیکس 4،4 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں۔
اس سے قبل آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 511 رنز بناکر انگلینڈ پر 177 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ آسٹریلیا نے کھیل کے تیسرے روز 378 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز کا آغاز کیا تو مجموعی سکور میں 5 رنز کے اضافے کے بعد ہی مائیکل نیسر (16) پویلین لوٹ گئے تھے ۔ایلکس کیری 63 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ مچل سٹارک نے کیریئر بیسٹ 77 رنز کی اننگز کھیلی اور برینڈن ڈوگٹ 13 رنز بناسکے تھے ۔ سکاٹ بولینڈ 21 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے تھے ۔جیک ویدرالڈ 72، مارنس لبوشین 65، کپتان سٹیو سمتھ 61، کیمرون گرین 45، ٹریوس ہیڈ 33 اور جوش انگلس 23 رنز بناکر آؤٹ ہوئے تھے ۔انگلینڈ کی جانب سے برائیڈن کارس نے 4، کپتان بین سٹوکس نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔