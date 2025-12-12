بھارت،ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر ہیڈ کوچ کا سر پھاڑ دیا
مشتاق علی ٹرافی میں نظر انداز کرنے پر 19کرکٹرز نے مبینہ طور پر تشدد کیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)بھارت کی ڈومیسٹک کرکٹ میں کھلاڑیوں نے ٹیم میں سلیکٹ نہ کیے جانے پر ہیڈ کوچ کا سر پھاڑ دیا۔ ڈومیسٹک ٹی ٹونٹی کرکٹ چیمپئن شپ سید مشتاق علی ٹرافی میں ہیڈ کوچ کی جانب سے نظر انداز کرنے پر 19 کرکٹرز نے ہیڈ کوچ پر مبینہ طور پر تشدد کیا۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرکٹ ایسوسی ایشن آف پانڈیچیری کے انڈر 19 ہیڈ کوچ ایس وینکٹارمن پر مبینہ طور پر تین مقامی کرکٹرز نے جان سے مارنے کی نیت سے حملہ کیا۔حملے میں مبینہ طور پر کوچ کے سر میں چوٹ آئی ہے اور کندھے میں فریکچر ہوا۔ ان کے سر پر 20 ٹانکے لگے ۔واقعہ 8 دسمبر کی صبح پیش آیا جس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے تاہم مبینہ تینوں ملزمان تاحال مفرور ہیں۔پولیس کے مطابق اپنی شکایت میں وینکٹارمن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی دسن پانڈیچیری کرکٹرز فورم کے سیکرٹری جی چندرن نے تینوں کرکٹرز کو ان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا۔