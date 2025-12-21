صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی 20ورلڈکپ :داسن شانا کا سری لنکن کپتان برقرارر

  • کھیلوں کی دنیا
ٹی 20ورلڈکپ :داسن شانا کا سری لنکن کپتان برقرارر

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) سری لنکا کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ داسن شاناکا آئندہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اختتام تک سری لنکا کی ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان رہیں گے۔نئے چیف سلیکٹر پرموڈیا وکرماسنگھے نے ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی سکواڈ کا اعلان کرتے ہوئے اس فیصلے کی تصدیق کی۔

اس سے قبل اپُل تھرنگا کی سربراہی میں سابق سلیکشن کمیٹی ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں کپتانی کی تبدیلی پر غور کر رہی تھی۔پرموڈیا وکرماسنگھے کے مطابق ہیڈ کوچ سنتھ جے سوریا اور ہائی پرفارمنس کے سربراہ جیروم جے رتنئے سے مشاورت کے بعد یہی طے پایا کہ سابق کمیٹی کی جانب سے منتخب کردہ 25 رکنی ابتدائی سکواڈ کو برقرار رکھا جائے ۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان میں کھیلی گئی سہ ملکی سیریز میں، چارتھ اسالنکا کی علالت کے باعث شاناکا کو عارضی کپتان بنایا گیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران 539پوائنٹس کا نمایاں اضافہ

سونا 13سو روپے مہنگا، تولہ 4لاکھ 56ہزار 162کا ہوگیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak