بگ بیش:ایک اننگز میں 2سنچریاں اور زیادہ چھکوں کا ریکارڈ
برسبین ہیٹ نے 258رنز کا ہدف آخری اوور کی پانچویں گیند پر حاصل کرلیا
سڈنی (سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں برسبین ہیٹ اور پرتھ سکارچرز کے میچ کے دوران کئی نئے ریکارڈز رقم ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق برسبین ہیٹ نے پرتھ سکارچرز کو 8 وکٹ سے مات دے کر کئی ریکارڈ بنا دیئے ،برسبین ہیٹ نے ٹاس جیت کر پرتھ اسکارچرز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو ان کا یہ فیصلہ غلط لگنے لگا اور شکست یقینی نظر آنے لگی۔پرتھ سکارچرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ فن ایلن نے 79 اور کُوپر کونولی نے 77رنز کی اننگز کھیلیں۔
جواب میں برسبین ہیٹ نے 258 رنز کا ہدف میچ کے آخری اوور کی پانچویں گیند پر صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔یہ بگ بیش لیگ کی تاریخ میں حاصل کیا جانے والا سب سے بڑا ہدف ہے جبکہ مجموعی طور پر ٹی ٹونٹی میں تیسرا بڑا ہدف ہے ۔ جیک ولڈر متھ 110 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے جبکہ میٹ رنشا نے 102رنز بنائے ۔ بگ بیش لیگ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ایک اننگز میں 2 سنچریاں بن گئیں۔دونوں کھلاڑیوں نے لیگ کی تاریخ کی سب سے بڑی 212 رنز کی شراکت بھی قائم کی۔اس کے علاوہ ایک میچ میں سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ بھی قائم ہوگیا۔