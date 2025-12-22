ایشیاکپ انڈر 19میں فتح، سرفراز کے تجربے کا نتیجہ:بابر اعظم
کھلاڑیوں نے غیرمعمولی پختگی، خود اعتمادی اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا: شان مسعود
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سٹار بیٹر بابر اعظم نے ایشیا کپ انڈر 19 کے فائنل میں شاندار کامیابی پر قومی ٹیم انڈر 19 کے کھلاڑیوں کی تعریف کی ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں بابراعظم نے کہا کہ زبردست مہم کے بعد نوجوان کھلاڑیوں نے فائنل میں حاوی رہتے ہوئے ٹرافی اپنے نام کی۔اس موقع پر بابر اعظم نے انڈر 19 ٹیم کے منیجر و مینٹور سرفراز احمد کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کی اس کامیابی کا کریڈٹ سیفی بھائی کو جاتا ہے ، جن کے تجربے اور رہنمائی نے ٹیم کو سنبھالا اور کامیابی کی راہ ہموار کی۔ اب یہ ٹیم کے لیے اہم ہے کہ وہ اسی جوش اور لگن کو برقرار رکھے اور مستقبل میں بھی جذبے کے ساتھ کھیلتی رہے۔
دوسری طرف شاندار فتح پر ایکس پرقومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کھلاڑیوں کی تعریف کرتے ہوئے ٹیم منیجر اور مینٹور سرفراز احمد سمیت کوچنگ سٹاف کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے ۔اپنے پیغام میں شان مسعود نے کہا کہ آج پاکستان کے لیے ایک خاص اور یادگار دن رہا، انڈر 19 ٹیم نے بڑے میچ میں شاندار فتح حاصل کر کے سب کے دل جیت لیے ۔ کھلاڑیوں نے بے خوف کھیل، غیرمعمولی پختگی، خود اعتمادی اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ دباؤ کے لمحات میں بھی بہترین کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔