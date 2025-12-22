صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان چائنا فرینڈ شپ ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ جنوری میں کھیلی جائے گی

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان چائنا فرینڈ شپ ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ جنوری میں کھیلی جائے گی

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک )پاکستان چائنا فرینڈ شپ ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ 2026 آئندہ ماہ جنوری میں اسلام آباد میں کھیلی جائے گی۔

یہ چیمپئن شپ 24 سے 30 جنوری تک لیزر سٹی باؤلنگ کلب، صفا گولڈ، ایف سیون مرکز، اسلام آباد میں منعقد ہو گی۔ پاکستان ٹین پن باؤلنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمن نے بتایا کہ چیمپئن شپ کی تیاریاں ابھی سے شروع کردی گئی ہیں اور چیمپئن شپ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان پائیدار بندھن کا جشن منانے والی ایک تاریخی تقریب ہوگی۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب 24 جنوری کو ہوگی جس میں مختلف فنکار اور گلوکار اپنے ، اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرینگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak