جنوری میں شیڈول ساؤتھ ایشین گیمز میں مزید تاخیر کا امکان
گیمز 23سے 31جنوری تک لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں ہونا تھیں
لاہور (سپورٹس ڈیسک) جنوری میں شیڈول ساؤتھ ایشین گیمز میں مزید تاخیر کا امکان ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ساؤتھ ایشین گیمز 23 جنوری سے 31 جنوری تک لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں کرانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق 2026 میں شیڈول اٹلی ونٹر گیمز، کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز سمیت دیگر بین الاقوامی ایونٹس کی وجہ سے ساؤتھ ایشین گیمز اب اگلے سال 2027 میں ممکن ہو سکتے ہیں، تاہم گیمز کے مستقبل کا باضابطہ اعلان ہونا ابھی باقی ہے ۔ یاد رہے کہ آخری بار 2019 میں نیپال نے ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کی تھی، اس کے بعد کووڈ سمیت دوسری وجوہات کی بنا پر ابھی تک یہ گیمز نہیں ہو پائیں۔